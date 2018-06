Moto:Olanda,Aprilia sorride in 3/a fila

ROMA, 30 GIU - Il sabato di Assen sorride ad Aleix Espargaró e alla sua Aprilia RS-GP. Competitivo sin dalla FP3, Aleix ha conquistato l'accesso diretto alla qualifica decisiva per le prime file centrando la top-ten (ottavo tempo in 1'33.825). Nella qualifica Q2 il numero 41 ha fatto ancora meglio, con un ultimo giro spettacolare che ha visto tutti i top riders sfidarsi su tempi estremamente ravvicinati. Aleix ha chiuso col gran crono di 1'33.029 (a 238 millesimi dalla pole!) che gli è valso il settimo tempo e la miglior casella di partenza della terza fila. E', per ora, il suo migliore risultato in prova in questa stagione. Migliorato l'assetto della sua RS-GP, Scott Redding ha disputato una buona qualifica in Q1, girando con tempi decisamente migliori rispetto a quanto realizzato nei turni precedenti, chiudendo in 1'33.995 e piazzandosi in sesta fila. "Sono davvero molto contento - ha detto Espargaro - E' solo la qualifica ma il settimo posto in griglia, a due decimi dalla pole, è un risultato fantastico''.