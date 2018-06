ROMA, 30 GIU - "Non è stato facile mettere insieme il giro. Ho fatto un errore alla prima uscita e ho dovuto trovare la concentrazione''. Sebastian Vettel si prende la terza posizione sulla griglia di partenza del Gp d'Austria e aspetta la gara per poter far meglio. ''Avevamo qualcosa in più da tirare fuori - aggiunge il pilota tedesco della Ferrari - ma non ce l'ho fatta durante il giro. Congratulazioni a Valtteri che ha fatto due buoni giri, comunque domani abbiamo delle ottime possibilità".