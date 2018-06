Perinetti: Non vietate sponsor scommesse

ROMA, 30 GIU - "E' sbagliato vietare le sponsorizzazioni delle squadre da parte delle società di scommesse, perché così si tolgono risorse alle società di calcio". Il mondo del pallone dice no al Dl dignità con il quale il ministro dello Sviluppo economico, lavoro e politiche sociali, Luigi Di Maio, vuole bloccare tutte le sponsorizzazioni legate alle scommesse: lo sottolinea all'Ansa anche Giorgio Perinetti, direttore generale del Genoa. Il dirigente del club più antico d'Italia ricorda che "in passato un intero campionato come quello di Serie B è stato sponsorizzato da una società di scommesse". Di Maio ha ribadito anche oggi la linea del Governo, che intende andare avanti con il decreto, impedendo alle società calcistiche di ricevere proventi dalle società di scommesse. Secondo Perinetti, "si rischia di favorire il ritorno alle scommesse clandestine". "Tagliare le risorse - ammette - è una decisione sbagliata". "Condivido in toto - spiega il direttore generale del club rossoblù - le parole del nostro presidente Preziosi".