Mondiali: D.Silva,forza è possesso palla

MOSCA, 30 GIU - "Il possesso palla è il fattore che ci ha fatto vincere finora. Bisogna saper leggere ogni partita in modo diverso ed è quello che abbiamo fatto. Credo che la nostra filosofia sia quella vincente". Lo ha detto il centrocampista spagnolo David Silva, alla vigilia della partita contro la Russia, in programma domani nello stadio Luzhniki, a Mosca, e valida per gli ottavi di finale dei Mondiali. Commentando le difficoltà palesate dalla Spagna nella fase a gironi, Silva ha detto che, "tutte le Nazionali stanno soffrendo" ed ha inoltre riconosciuto la necessità di correggere alcuni errori. "È stata una fase a gironi difficile - dice -. Dobbiamo minimizzare gli errori. Abbiamo regalato dei gol, ora dobbiamo difendere meglio, perché domani il minimo errore può farci andare a casa".