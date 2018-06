Basket:Scariolo'è vero,Toronto mi vuole'

ROMA, 30 GIU - Sergio Scariolo, attuale ct della nazionale spagnola, conferma quanto scritto dal giornale sportivo di Madrid 'As': i Toronto Raptors gli hanno fatto un'offerta affinché diventi l'assistente dell'head coach Nick Nurse. "E' vero che mi hanno fatto questa proposta - dice Scariolo - e ne discuteremo la settimana prossima. Vedremo se tutti i dettagli andranno al loro posto, e non sarà facile perché tutte le parti coinvolte devono essere d'accordo. Però da parte mia dico 'magari'. In Nba si gioca tutti i giorni, tanti giocatori progrediscono giorno dopo giorno e c'è tantissima adrenalina".