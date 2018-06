Deschamps, grandi nonostante errori

ROMA, 30 GIU - "E' stata una grande partita. Abbiamo commesso degli errori, ovviamente. Eravamo schierati male quando abbiamo incassato il 2-1, e nel finale abbiamo sofferto un po' troppo". Così Didier Deschamps dopo il 4-3 sull'Argentina che ha portato la Francia nei quarti del MOndiale. "Sono molto contento per i miei giocatori, che hanno ottenuto con merito questa qualificazione - ha aggiunto il ct francese - Come ho detto loro prima della partita, sono mesi che ci pensano, settimane che ci prepariamo per questi momento, per giocare partite così. Dovevamo rispondere, abbiamo risposto bene. Le critiche? Ci saranno sempre. Ma c'è una verità del campo. E' stata una partita dura e di qualità quella di stasera. Anche se abbiamo commesso degli errori, abbiamo fatto soffrire molto gli argentini".