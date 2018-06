Moto2:Olanda,prima fila targata SKY VR46

ROMA, 30 GIU - Sarà una prima fila per due terzi firmata Sky Racing Team VR46 quella che vedremo domani sulla griglia di partenza del GP d'Olanda ad Assen. Dopo il positivo avvio nelle libere, ulteriore prova di forza per i giovani piloti del Team: Francesco Bagnaia scatterà per la seconda volta in questa stagione dalla pole, mentre Luca Marini sarà al terzo posto. Grazie all'ottimo lavoro di squadra e a una strategia davvero produttiva, entrambi confermano le posizioni della giornata di libere e sono protagonisti in qualifica. In pista per scegliere quale delle differenti mescole disponibili usare in gara, Pecco segna un miglior tempo sul giro di 1.37.608 che gli vale il primato per soli 73 millesimi. Vicinissimo al compagno di squadra, con un ritardo di 81 millesimi, Luca che conquista per la prima volta in carriera la prima fila (1.37.689 ndr). ''È stata una giornata molto produttiva - ha commentato Bagnaia - siamo riusciti a provare entrambe le mescole e, alla fine, per domani, opteremo per la dura''.