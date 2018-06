Giochi Mediterraneo:Italia al 1/o posto

ROMA, 30 GIU - L'Italia chiuderà i XVIII Giochi del Mediterraneo di Tarragona 2018 in testa al medagliere. Quando mancano poco più di 24 ore alla cerimonia di chiusura, la delegazione azzurra - che conta al momento 139 medaglie (49 ori, 48 argenti e 42 bronzi) - è aritmeticamente certa del primato grazie all'oro vinto dal pugile Raffaele Di Serio (-58 kg). La Spagna, padrona di casa e diretta inseguitrice con 31 ori, infatti, non potrà agganciare gli azzurri dato che potenzialmente potrà vincere ancora 17 medaglie d'oro, non abbastanza per colmare il gap. Per l'Italia si tratta della quarta vittoria consecutiva che conferma un dominio azzurro iniziato ad Almeria 2005 e proseguito a Pescara 2009 e Mersin 2013.