Mondiali: Pelè, congratulazioni a Mbappé

MOSCA, 1 LUG - La leggenda del calcio brasiliano e mondiale, Pelè, si è congratulato con l'attaccante della Francia, Kylian Mbappé per la doppietta realizzata contro l'Argentina negli ottavi di finale dei Mondiali. "Congratulazioni, Kylian - si legge, sulla pagina Twitter di Pelè - Segnando due volte in una partita dei Mondiali in così giovane età sei finito in buona compagnia! Buona fortuna per le altre partite. Eccetto contro il Brasile!". Mbappé è il primo Under 20 ad avere realizzato una doppietta ai Mondiali dopo la volta di Pelè nel 1958, alla Coppa Rimet disputata in Svezia e vinta dal Brasile.