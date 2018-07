MOSCA, 01 LUG - La federcalcio russa dovrà pagare 10 imila franchi di multa alla Fifa per via di uno striscione dal contenuto discriminatorio esposto durante la partita fra la Nazionale di casa e l'Uruguay, valida per i gironi di qualificazione agli ottavi di finale del torneo. Lo riportano i media russi. La Fifa non ha specificato il contenuto dello striscione incriminato.