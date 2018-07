MILANO, 1 LUG - Si è chiusa con quattro argenti la spedizione azzurra agli Europei di MaxiBasket a Maribor, in Slovenia, e la medaglia d'oro è sfumata sulla sirena per la Over 50 di coach Bucci, sconfitta dai padroni di casa per 74-73 (Angeli 34 punti, Esposito 17). Anche l'Italia Over 40 in finale è stata battuta dalla Slovenia, ma più nettamente (87-72), mentre la formazione Over 45 ha ceduto al Montenegro (76-73), e la Over 70 alla Russia (52-44).