Mondiali: Argentina via a uno a uno

ROMA, 1 LUG - La domenica triste dell'Argentina, sotto la pioggia di Mosca: musi lunghi e poche parole per la Nazionale Albiceleste, eliminata ieri da Russia 2018 a opera della Francia. Quel che colpisce è che non ci sarà un ritorno a casa della Nazionale. Messi, fa sapere El Clarin, è stato il primo a lasciare il ritiro stamattina per unirsi alla famiglia e cominciare le vacanze, senza chiarire se anche lui come Mascherano e Biglia, dirà addio alla maglia biancoceleste. Ma, a viaggiare da soli, e a lasciare la Russia, sono già stati anche Mascherano, Rojo, Banega, Higuaín, Mercado, Salvio, Otamendi, Aguero, Ansaldi, Armani e Caballero. "Ci dispiace per i nostri tifosi, ma usciamo a testa alta", dice quest'ultimo. Evidentemente non così alta da viaggiare tutti insieme per il rientro tra le critiche di Buenos Aires. Così, il charter della Federcalcio argentina partirà domani, con lo staff tecnico e un pugno di giocatori.