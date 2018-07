Calcio, per il Catania con Sottil forse in arrivo anche Maiorino

Il mercato ufficialmente comincia oggi, ma tra possibili acquisti e cessioni è stato già un continuo susseguirsi di nomi frutto in larga parte di fantasia. Sono poche le certezze in questo momento, la prima per il Catania è il nome del nuovo allenatore e cioè Andrea Sottil, volto noto al pubblico catanese per aver giocato in maglia etnea ai bei tempi: il tecnico piemontese, il cui accordo di svincolo dal Livorno sarà ratificato a inizio della settimana che sta per cominciare, dovrebbe essere presentato alla stampa tra mercoledì e giovedì ovviamente dall'amministratore delegato Pietro Lo Monaco.

Sottil - altra possibilità concreta - dovrebbe portare con se da Livorno l’esterno classe 1989 Pasquale Maiorino, un giocatore molto eclettico in avanti di cui si dice un gran bene. È chiaro che bisognerà conoscere l’opinione di Lo Monaco su questo giocatore visto che i direttori generali, così come avviene in quasi tutte le società, hanno sempre l’ultima parola in fatto di acquisti e cessioni.

C’è ad esempio il diesse del Cosenza, Stefano Trinchera che vuole il difensore Ramzi Aya dal Catania e sono state avviate ufficialmente delle trattative in questo senso. Ma il tecnico Braglia sarà d’accordo? Insomma, siamo solo all'inizio di tutta una serie di incontri.

Fra l’altro da oggi domenica primo luglio fino al 17 agosto sarà possibile stipulare i nuovi contratti. I giocatori tesserati per società associate alla Lega Nazionale Dilettanti possono invece sottoscrivere un contratto da professionista e richiedere il conseguente tesseramento: per società di Serie A e Serie B da mercoledì 1° agosto 2018 a venerdì 17 agosto 2018 (ore 20.00), per società di Serie C da mercoledì 1° agosto 2018 a sabato 25 agosto 2018 (ore 12.00). Il trasferimento di un calciatore “Giovane di Serie” da società di A, B e C a società dilettantistiche può avvenire da domenica 1° luglio 2018 a venerdì 31 agosto 2018 (ore 19).

E proprio ieri sono scaduti i contratti di diversi giocatori legati al Catania di cui qualcuno è andato via come Andrea Mazzarani passato già alla Salernitana. Lasciano il Catania per fine prestito il centrocampista Giuseppe Rizzo (Salernitana), gli attaccanti Fran Brodic (Bruges) e Giuseppe Caccavallo (Salernitana), oltre al terzino Mirko Esposito (Crotone). Via inoltre gli esterni Antonio Porcino e Stefan Djordjevic, ed il portiere Miguel Martinez.

I PEZZI PREGIATI DA VENDERE. Innanzitutto Luka Bogdan - piace a Brescia e Salernitana - e di sicuro sarà ceduto per fare cassa. Qualche perplessità invece su Mahs Barisic sul quale ha puntato gli occhi la stessa società lombarda. Insomma Catania e Brescia sono in contatto con gli etnei interessati ormai da qualche anno al centrocampista Jacopo Dall'Oglio: lo scorso gennaio poi il suo passaggio in rossazzurro fu a un certo punto dato per scontato. Per il resto solo tante voci, ma da piazzare c’è Francesco Ripa anche se magari Lo Monaco la pensa in maniera diversa. Aspettiamo notizie in questo senso. Un altro attaccante che non rientra nei piani della società etnea è Pozzebon, mentre dovrebbe restare Rossetti.

Chiudiamo con un novità, il Catania a metà luglio dopo essersi radunato in sede andrà in ritiro nei primi 10-15 precampionato in un località lontana dalla Sicilia: in Umbria o Trentino Alto Adige e ciò non accadeva ormai da qualche anno.