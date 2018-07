Moto: Olanda, Aprilia a punti

ROMA, 1 LUG - Entrambe le Aprilia a punti in una gara spettacolare sul circuito olandese di Assen, l'ottava prova del mondiale MotoGP. Per Aleix, 13/o, è stata una delusione spiegabile con la scelta di montare in gara la gomma posteriore dura. "La mia Aprilia ha funzionato benissimo per tutto il weekend con la morbida. Per questo - ha spiegato lo spagnolo - e dopo i problemi di usura del Mugello e la caduta di Barcellona, ho optato per la dura pensando mi garantisse maggiore sicurezza. In realtà non ho avuto grip e così ho potuto solo cercare di concludere la gara". Redding, 14/o al traguardo, ha corso sul tracciato olandese la sua miglior gara con la RS-GP. "Abbiamo fatto la scelta corretta di gomma: dopo il warmup ho considerato l'opzione dura al posteriore, pensando alla durata, ma dopo aver girato bene con la morbida durante le prove è stato intelligente correre anche la gara con quella - ha detto il britannico - Mi sono divertito, rimanendo agganciato a Pol e Aleix e riuscendo a contenere gli attacchi di Pedrosa".