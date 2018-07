Olanda: Rossi, "duelli al testosterone"

ROMA, 1 LUG - Oltre 100 sorpassi, una delle gare più emozionanti di sempre nella MotoGP. Il gran premio d'Olanda non ha deluso le attese degli appassionati assiepati sulle tribune di Assen e di quanti l'hanno seguita davanti alla tv. "È stata una gara bella e tosta" è il commento di Valentino Rossi, oggi quinto sotto la bandiera a scacchi. "Sono stati duelli da testosterone. Il contato con Lorenzo (alla curva 1, forse a causa della perdita dell'anteriore del ducatista, ndr) è stato fortuito e per fortuna l'ho preso centrale, Marquez e Vinales erano andati larghi e pensavo di giocarmela". Purtroppo per lui nelle battute finali, Rossi è stato costretto ad andare largo alla curva 1, perdendo la possibilità di salire sul podio. Così ha lasciato punti importanti nel mondiale a favore di Marc Marqurez, vincitore dell'adrenalinica gara olandese.