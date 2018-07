Olanda: Dovizioso, gomma mi ha mollato

ROMA, 1 LUG - "E' stata una gara molto bella, sicuramente più per i fan che per noi piloti perché è stata davvero difficile". Andrea Dovizioso, quarto in Olanda, così ha commentato lo spettacolo della MotoGp ad Assen. "Siamo stati veloci e competitivi, però negli ultimi otto giri la gomma posteriore mi ha mollato - ha spiegato il pilota Ducati - per cui ho cercato di difendermi fino alla fine. Speravo nel podio, ma onestamente oggi non si poteva fare di più e quindi alla fine sono contento". "Il vento ha reso difficili le condizioni della pista, ma ho fatto una partenza molto buona - sottolinea Jorge Lorenzo, settimo - una delle mie migliori con la Ducati ed ho potuto guadagnare molte posizioni e chiudere il primo giro al comando. Il ritmo non era molto elevato e sono rimasto in testa per molti giri. Poi, quando Dovizioso mi ha superato, ho perso un po' il mio ritmo, ho iniziato a sentire il progressivo deterioramento della gomma posteriore, e diversi piloti sono riusciti a superarmi".