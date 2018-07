Anche Kawauchi alla Maratona di Venezia

ROMA, 2 LUG - Anche Yuki Kawauchi correrà la Maratona di Venezia del prossimo 28 ottobre. Il maratoneta "samurai", che ha come obiettivo quello di correre 100 maratone sotto le 2h20', correrà così la sua 87esima 42K in carriera. Kawauchi è molto amato nell'ambiente non solo per essere diventato l'eroe di Boston dopo aver vinto la maratona in condizioni meteo proibitive. Lui infatti non è un atleta professionista ma un amatore, di mestiere impiegato statale. Kawauchi è soprattutto l'uomo dei record. E' l'unico atleta nella storia ad aver corso due maratone in 2h09' a distanza di 14 giorni l'una dall'altra e due volte in 2h08' a distanza di 42 giorni. E' l'unico ad aver corso per ben 26 volte sotto le 2h12' e 79 volte sotto le 2h20' (record che lo scorso marzo è stato inserito nei Guiness dei Primati). Nel 2018 ha già corso 5 maratone (vincendone 4), 11 mezze maratone, 2 ultramaratone ed entro la fine del 2018 ha in programma di arrivare al traguardo di altre cinque 42K, tra cui Venezia.