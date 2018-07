Froome: Grazie a chi mi ha sostenuto

ROMA, 2 LUG - "Mi sento sollevato, perché è stata messa finalmente la parola fine a questa vicenda che mi ha stressato per nove mesi. Grazie a tutti quelli che mi hanno sostenuto e che hanno creduto in me in questo periodo". Così, in un tweet, Chris Froome manifesta la propria soddisfazione, dopo che l'Uci lo ha assolto dall'accusa di doping per la vicenda Salbutamolo, che risale alla Vuelta di Spagna dell'anno scorso. Il messaggio del campione inglese è apparso anche sul suo account di Instagram, dove ieri Froome aveva pubblicato una foto con il figlio, dicendosi pronto per il Tour de France.