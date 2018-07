Basket: Gallinari, io legato all'Azzurro

ROMA, 2 LUG - Danilo Gallinari ci tiene alla Nazionale italiana e replica duro al ct azzurro Meo Saccheti che nei giorni scorsi si era chiesto se il campione "tenesse alla maglia azzurra". Gallinari che gioca in Nba con i Los Angeles Clippers oggi con un lungo tweet si rivolge direttamente al presidente della federbasket, Gianni Petrucci, e precisa la sua posizione, soprattutto risponde a Sacchetti: "Non permetto a nessuno di mettere in dubbio il mio attaccamento alla maglia azzurra" scrive, aggiungendo: "sembra che io sia diventato il 'capro espiatorio' di qualsiasi situazione passata e presente della nazionale e non posso accettare in silenzio tutto questo". Il giocatore scrive: "Non ho mai, e ripeto mai, rinunciato alla Nazionale per motivi che non fossero legati a infortuni o problemi fisici". "Lei mi conosce bene - conclude Gallinari il suo sfogo indirizzato al presidente Petrucci - per poter giudicare con assoluta tranquillità e trarne le dovute conclusioni".