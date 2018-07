Granqvist in ansia, domani di nuovo papà

MOSCA, 2 LUG - Alla vigilia della più importante partita della sua carriera internazionale il capitano della Svezia, Andreas Granqvist, aspetta notizie da casa. La moglie Sophie domani darà alla luce il secondo figlio della coppia, lo stesso giorno in cui al Mondiale si gioca l'ottavo di finale contro la Svizzera. Il difensore centrale non ha in programma di lasciare la squadra ma non lo ha escluso se sarà necessario. "Mia moglie sta andando alla grande, nessun cambiamento per ora - ha detto Granqvist questa mattina -. Dovremo aspettare e vedere cosa accade. Sono completamente concentrato sulla partita di domani e mia moglie è molto forte".