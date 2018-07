Vela: C. Europa Smeralda a Vamos mi amor

ROMA, 2 LUG - Al comando fin dall'inizio, il team Vamos mi amor, capeggiato dal Principe Carlo di Borbone, ha vinto la 15/a Coppa Europa Smeralda 888 di vela, organizzata dallo Yacht club Costa Smeralda. Beda, dell'armatore Timifey Sukhotin, e Botta Dritta, di Francesco Vauban, si sono piazzate seconda e terza. Dopo tre giorni di regate, nelle acque antistanti Porto Cervo, i team hanno portato a termine otto prove a 'bastone'. Con tre vittorie, altrettanti secondi posti, un terzo e un quarto, Vamos mi amor ha conquistato il successo. Beda ha chiuso un punto dietro la prima classificata. Subito dopo la conclusione delle prove in mare, i team si sono ritrovati nella Clubhouse dello Yacht club Costa Smeralda per la cerimonia di premiazione. Il prossimo appuntamento nel calendario sportivo dello YcCS è per giovedì 5 luglio, con il One Ocean melges 40 Grand prix che si concluderà domenica 8 luglio.