Tennis: Fognini e Giorgi top Italia

ROMA, 2 LUG - Nel giorno in cui inizia il torneo di Wimbledon poche novità dalle classifiche Atp e Wta. Per quanto riguarda gli italiani, Fabio Fognini si conferma il migliore, stabile al numero 16. Grazie alla semifinale ad Eastbourne, fa due passi avanti Marco Cecchinato, ora 29/o, mentre Andreas Seppi scende al n. 50 (-7). Un passo indietro anche per Matteo Berrettini (81). Stabile Paolo Lorenzi, quinto italiano nei top 100: 86/o. Nessuna variazione nella top ten: in testa c'è sempre Rafael Nadal, alla seconda settimana del settimo regno, ma con appena 50 punti di vantaggio su Roger Federer. In campo femminile, l'unica italiana iscritta a Wimbledon, Camila Giorgi, resta la più quotata: 52/a. Alle sue spalle fa un altro passo indietro Sara Errani (75), ma destinata a scendere sempre di più a causa dell'aggravio di squalifica comminatole dall'Itf. Una sola variazione nella top ten, guidata sempre da Simona Halep: risale al settimo posto la Kvitova che scavalca Pliskova, mentre rientra nell'elite mondiale la tedesca Kerber.