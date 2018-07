Calcio, Sottil alla firma con il Catania: e subito scatterà il piano rinforzi

È la prima domenica di caldo afoso nei ridenti paesi dell’Etna. In tanti scendono al mare, ma non sono pochi a salire verso il Vulcano, alla ricerca di un po' di fresco e relax nei boschi. È affollata la strada per Nicolosi e ci fermiamo al Village di Torre del Grifo più per scrupolo che per altro. Dentro non c’è nessuno.

Proviamo a sentire telefonicamente direttore generale e sportivo del Catania, lasciamo messaggi sul cellulare, ma nessuna risposta. Questo perché il nostro compito è quello d’informare nei dettagli il lettore al quale il nostro lavoro appartiene e, quindi, bisogna fare di tutto per sentire le versioni ufficiali di chi sta dall'altra parte, in questo caso i dirigenti che operano per il Calcio Catania. Ieri, fra l’altro, era pure il primo giorno ufficiale del calciomercato e ci risulta che tanti dirigenti sono in movimento e già nella giornata odierna tanti accordi verranno ratificati.

SOTTIL ALLA FIRMA. Ormai ci siamo, oggi o al massimo domani mattina il neo tecnico del Catania metterà nero su bianco chiudendo ufficialmente la sua esperienza al Livorno e cominciando la sua “seconda” avventura - la prima fu da calciatore e pure con brillanti risultati - in rossazzurro. Se non ci saranno imprevisti mercoledì il tecnico piemontese sarà presentato come il nuovo timoniere della squadra etnea chiamata a risalire dal sottoscala nazionale del calcio dopo anni travagliati.

Sì, è vero sulla squadra rossazzurra c’è uno strano “silenzio” che non vuol dire però indifferenza, ma è solo una grande prova di maturità da parte dei tifosi e della stessa città. E quindi Lo Monaco che è la massima espressione del Catania, pensi magari a chi vuol sapere.... Senza se e ma, i tifosi hanno il diritto di essere informati. Una società di calcio non può mai chiudere “per ferie”. E così se è stato già detto e ribadito in una conferenza stampa stranamente dai toni accesi , che il Catania punterà di nuovo all'obiettivo della promozione in Serie B, adesso si vogliono conoscere i passi che verranno compiuti per arrivarci.

IL TANDEM LO MONACO-SOTTIL AL LAVORO. Ci dicono che tra ad e tecnico ci sia un rapporto speciale, di reciproca stima e di fiducia. Insomma tutto il contrario di quello che c’è stato tra Lo Monaco e Lucarelli. Sottil suggerirà qualche giocatore avuto a Livorno come Maiorino di cui si dice un gran bene. Tanti i nomi fatti nella settimana da poco finita sui possibili rinforzi del Catania con in testa quello di Alessandro Marotta, attaccante del Siena e in scadenza di contratto che ha dato un dispiacerebbe troppo grosso al Catania nei play off.... Al momento però non c’è nulla che lasci pensare a un trasferimento della punta del Siena in rossazzurro e ci chiediamo: ma Marotta piace davvero a Sottil o l’allenatore piemontese cerca altro?

Che poi il Catania sia una squadra ambita da tanti calciatori che militano in Serie C, questo è un altro discorso e conforta ancora sapere che il club rossazzurro, secondo quanto abbiamo avuto modo di sapere, non baderà a spese ed è pronta a qualunque sacrificio pur di allestire una squadra che possa ritornare in Serie B. A Lo Monaco e Sottil il compito di fare le giuste scelte in un mercato dove non mancano talenti e, soprattutto, massima attenzione per quanto riguarda le cessioni. Mazzarani ad esempio andava trattenuto, ma ormai è acqua passata pur convinti che il Catania lo rimpiangerà perché Andrea per due stagioni ha fatto di tutto in rossazzurro. Ora c’è un forte interessamento per Aya da parte del Cosenza, ma ci sono molte probabilità che salti tutto.

BOGDAN E BARISIC IN PARTENZA. I due giovani talenti del Catania hanno mercato e interessano a società di Serie B tra cui c’è anche il Livorno. Non molti lo sanno, ma il presidente della società toscana subito dopo la fine dei play off ha avuto un colloquio con Cristiano Lucarelli al quale ha chiesto di accettare l’incarico di allenare il Livorno. L’ex tecnico del Catania che giovedì si svincolerà ufficialmente dal club etneo, è stato vago nel rispondere, insomma Lucarelli è molto indeciso - la sua famiglia tanto per essere chiari non vuole - se accettare la proposta di Spinelli e fare l’allenatore nella squadra della propria città. Ma prima che i due si salutassero, Luc ha fatto due nomi precisi a Spinelli sempre nell'eventualità che dovesse cambiare idea e accettare la guida dei livornesi. I nomi dei rinforzi che vuole il buon Cristano sono proprio quelli di Bogdan e Barisic. In settimana si saprà qualcosa di preciso anche sullo sviluppo di questa trattativa. La porta del calciomercato è ormai aperta.