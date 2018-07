Olimpiadi 2026: Malagò, remare insieme

ROMA, 2 LUG - "Chi per un motivo o per un altro dovesse rimanere fuori, se non rema nella stessa direzione allora meglio non andare avanti. C'è chi lo chiama fuoco amico, dobbiamo risparmiarci questa ulteriore esperienza". Lo dice il presidente del Coni, Giovanni Malagò, commentando a margine della presentazione del libro 'Abbasso gli intolleranti', in merito alla candidatura italiana alle Olimpiadi invernali del 2026. Proprio domani, il n.1 dello sport italiano incontrerà il sottosegretario con delega allo Sport, Giancarlo Giorgetti, per un summit decisivo in chiave Universiadi 2019: "Domani è il termine ultimo per la presentazione dei dossier - aggiunge Malagò -. Tutti i gruppi hanno lavorato molto nelle ultime ore e sarei irresponsabile ad anticipare ogni decisione. C'è una considerazione politica e domani cercherò da Giorgetti di capire quale. Poi si terrà un consiglio nazionale il 10 luglio, questo tema è all'ordine del giorno ma se ce ne fosse la necessità si può spostare a fine luglio".