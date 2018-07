Atletica, 48 azzurrini a Europei under18

FIUMICINO, 03 LUG - C'è anche Larissa Iapichino fra i 48 azzurrini dell'atletica leggera partiti stamattina alla volta di Gyor, Ungheria, per i Campionati Europei under 18 che cominciano il 5 luglio. La giovanissima saltatrice figlia d'arte (mamma Fiona May, papà Gianni) ai Campionati Italiani Allievi di Rieti è atterrata a 6,38 nel lungo, miglior salto di sempre per una 15enne azzurra e quarta all-time tra le under 18, è in buona compagnia. Nei 200 infatti l'Italia schiera la primatista Chiara Gherardi e l'ex detentrice del record Dalia Kaddari. Nell'asta, pochi giorni fa, si sono arrampicati insieme fino alla migliore prestazione italiana di 5,12 Ivan De Angelis e Simone Di Cerbo. E poi, tra gli altri, occhio alle frecce Federico Guglielmi (100) e Lorenzo Benati (400, a disposizione come la Gherardi anche della 4x400 dei Mondiali U20 di Tampere), alle ostacoliste Veronica Besana (100hs) e Emma Silvestri (400hs), a Carmelo Musci nel peso, alla marcia di Davide Finocchietti.