Juve interessata a Cristiano Ronaldo

ROMA, 3 LUG - "E' la Juve il club in pole position per ingaggiare Cristiano Ronaldo": la clamorosa indiscrezione arriva dalla Spagna, a firma del quotidiano Marca, solitamente molto ben informato sulle vicende Real Madrid. La notizia è pubblicata anche dal portoghese A Bola. Secondo Marca, che apre il giornale di oggi col titolo a tutta pagina "La Juve punta dritto su CR7", il club bianconero è pronto a offrire 120 mln di ingaggio fino al 2022. La clausola di 1 miliardo, sottolinea sempre il giornale, è in realtà ampiamente trattabile "a cifre accessibili".