Mondiali, Shinzo Abe 'abbiamo sognato'

ROMA, 03 LUG - Il primo ministro giapponese Shinzo Abe ha ringraziato la nazionale giapponese per i risultati raggiunti ai Mondiali in Russia. Lo riportano i media russi citando gli account social di Abe. "Con tutto il cuore ringrazio i giocatori della nazionale giapponese - ha detto il primo ministro - che hanno fatto tutto il possibile fino alla fine e ci hanno regalato così tante emozioni. Grazie per questi giorni avvincenti in cui ci è sembrato di sognare". La nazionale giapponese è stata eliminata dal Belgio dopo aver raggiunto il terzo ottavo di finale della sua storia.