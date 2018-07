Zaia, dossier Cortina forte e completo

VENEZIA, 3 LUG - "È stato predisposto un bel dossier, forte e completo, per una candidatura che è tanto di Cortina quanto delle Dolomiti". E' il commento del presidente del Veneto, Luca Zaia, alla presentazione stamani al Coni del dossier per la candidatura di Cortina alle Olimpiadi invernali del 2026. "Una proposta alternativa rispetto ad altre - precisa Zaia - perché nasce dal complesso sciistico più grande al mondo, che comprende Trento e Bolzano, sedi prestigiose per diverse discipline sportive invernali. Per mia volontà non abbiamo candidato una città metropolitana, ma abbiamo scelto un territorio montano vero, che vive realmente di sport sulla neve e sul ghiaccio". "Parliamo - aggiunge Zaia - di un'Olimpiade rispettosa dell'ambiente, economica, che approfitta dell'abbrivio dei mondiali di sci che Cortina organizzerà nel 2021, di un evento che consentirà la promozione del territorio, quella turistica e sportiva''