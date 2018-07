Wimbledon: Nadal e Bolelli al 2/o turno

ROMA, 3 LUG - Simone Bolelli è il primo italiano a essersi qualificato oggi per il secondo turno di Wimbledon. Il bolognese ha superato l'uruguaiano Pablo Cuevas in tre set con il punteggio di 7-6 (7-5) 7-6 (8-6) 6-1. Esce subito di scena invece Lorenzo Sonego: il piemontese si è arreso allo statunitense Taylor Fritz per 3-6 6-3 6-2 6-2. Tutto facile per Rafael Nadal: lo spagnolo n.1 del mondo, testa di serie n.2 dello Slam londinese, avanza al secondo turno dopo il successo per 6-3 6-3 6-2 sull'israeliano Dudi Sela.