Universiadi: De Luca, ok a navi atleti

ROMA, 03 LUG - "Credo si sia fatto un passo avanti: c'è piena disponibilità da parte delle istituzioni e uno spirito collaborativo. Ovviamente ci sono dei problemi ma la conclusione di questa sera è quella che si lavorerà" per risolvere il nodo principale, ovvero il Villaggio atleti. Lo dice il Presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, al termine della cabina di regia a Palazzo Chigi con alcuni esponenti del governo e il presidente del Coni Giovanni Malagò. Per il governatore si parla di "approntare delle navi per ospitare il più alto numero di atleti possibile (circa 4.000, ndr) e questo semplificherebbe il problema per quindi ragionare su un'area extra che, per quanto mi riguarda, non può essere in nessun caso la Mostra d'Oltremare. Credo che si troveranno 5.000 metri quadri per ospitare un piccolo Villaggio atleti che non crei problemi di oltraggio a un bene storico artistico importante, e che non si esponga alla valanga di ricorsi che sicuramente e giustamente ci sarebbero sulla Mostra".