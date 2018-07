Mondiali: Kane esulta, siamo ai quarti

ROMA, 3 LUG - "Siamo stati davvero sfortunati a non qualificarci nei 90 minuti, ma nessuno si è abbattuto e quando contava ci siamo fatti trovare pronti". Henry Kane, autore del rigore che aveva dato il vantaggio all'Inghilterra sulla Colombia che aveva resistito fino al 3' di recupero, così ha descritto la gioia per la qualificazione ai quarti dopo i tiri dal dischetto. "E' stata una grande notte per l'Inghilterra - ha aggiunto l'attaccante del Tottenham - Durante i calci di rigore dovevamo rialzare la testa e l'abbiamo fatto. Siamo ai quarti e questa è la cosa più importante".