Golf, al via l'Irish Dubai

ROMA, 04 LUG - L'Irish Dubai Open di golf cala i suoi assi. Quanti big nel quarto evento stagionale delle Rolex Series European Tour. Dal campione in carica Jon Rahm all'ex numero uno al mondo Rory McIlroy, che attraverso la sua fondazione ospita uno dei tornei più attesi del massimo circuito europeo. A Donegal (Irlanda), sul green del Ballylilffin GC (5-8 luglio), lo show è assicurato. Nel field pure altre star del calibro dello spagnolo Rafa Cabrera Bello e del britannico Matthew Fitzpatrick. Sei gli azzurri in gara: Edoardo Molinari, Matteo Manassero, Nino Bertasio, Renato Paratore, Andrea Pavan e Lorenzo Gagli. E quindi tutti quelli con "carta" eccezion fatta per Francesco Molinari, che dopo il primo trionfo in carriera nel PGA Tour rimediato al Quicken Loans National godrà di un turno di riposo prima di tornare in gara (nuovamente in America) al John Deere Classic (12-15 luglio).