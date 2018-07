Giramondo Cusin, allenerà in Sudafrica

MILANO, 4 LUG - E' il Sudafrica la nuova sfida di Stefano Cusin, allenatore giramondo che ha già lavorato in 11 Paesi diversi, dal Camerun alla Palestina, passando per Congo, Bulgaria, Libia, Arabia Saudita, Dubai, Inghilterra. Il toscano classe '68 è stato scelto per guidare i Black Leopards di Polokwane, appena promossi in Premier Soccer League, la massima serie sudafricana. "E' uno dei miei incarichi più prestigiosi: il campionato sudafricano si gioca negli stadi del Mondiale 2010, con 40-50 mila spettatori, e ha un seguito mediatico come forse nemmeno la Serie A in Italia", racconta al telefono Cusin, ex vice di Walter Zenga, con cui ha lavorato anche un paio d'anni fa al Wolverhampton. Con i Black Leopards ha un triennale, debutterà il 4 agosto e l'obiettivo "è una salvezza serena. Il miglior contratto è rappresentato dai risultati - sorride -, a ogni latitudine".