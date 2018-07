Fair play Mecenate a Trapattoni,Kostner

ROMA, 4 LUG - Annunciati oggi al Salone d'Onore del Coni i vincitori della 22/a edizione del Premio 'Fair Play Mecenate' Menarini, riconoscimento che gode del patrocinio del Parlamento Europeo e del Coni e che nasce con l'intento di celebrare sportivi, istituzioni, società sportive, aziende, che si sono contraddistinte per il loro fair play. La cerimonia di consegna dei premi andrà in scena a Castiglion Fiorentino il 19 luglio. Tra i premiati di quest'anno personaggi di spicco legati allo sport come l'ex allenatore Giovanni Trapattoni ('Una vita per lo sport'), la pattinatrice artistica su ghiaccio Carolina Kostner, la pallavolista Serena Ortolani e l'allenatore di pallavolo Davide Mazzanti ('Sport e vita'), l'ex altista svedese Stefan Holm ('Fair Play'). All'ex cestista Tony Kukoc e all'ex marciatore Robert Korzenuowski va il premio 'Personaggio Mito', alla ex ginnasta azzurra Elisa Santoni quello 'Fair Play modello di vita' il direttore di Tuttosport, Xavier Jacobelli riceverà il premio 'Narrare le emozioni'.