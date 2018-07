De Luca, rinvio Universiadi non è dramma

NAPOLI, 4 LUG - "Lo slittamento di un anno delle Universiadi è un'ipotesi avanzata dal presidente del Coni Malagò, se si verifica che i tempi sono strettissimi non è una tragedia spostarle di un anno ma farle in maniera dignitosa". Lo ha affermato il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, commentando l'ipotesi slittamento delle Universiadi di Napoli 2019 di un anno emerso durante la cabina di regia di ieri a Roma. "E' una valutazione - ha spiegato De Luca - tutta interna all'autorità sportiva, il 13 si farà la verifica definitiva. Se proprio dovessimo essere con l'acqua alla gola non è che siamo obbligati a impiccarci con le nostre mani. Bisogna chiarire che i finanziamenti della Regione servono a fare gli impianti sportivi e rimangono intatti, quindi comunque si faranno i lavori per gli impianti e per lo stadio San Paolo. Chiarito questo, se si verifica che i tempi sono strettissimi, questo il ragionamento di Malagò, non è una tragedia spostarlo di un anno".