Mondiali: Uruguay, Cavani non si allena

ROMA, 4 LUG - Edinson Cavani e la Francia sono sempre più lontani. L'attaccante dell'Uruguay, infortunatosi al gemello interno del polpaccio sinistro contro il Portogallo, nemmeno questa mattina si è allenato con i compagni e lo staff medico della 'Celeste' ormai non gli concede più dell'1% di probabilità di essere in campo venerdì pomeriggio, nel quarto di finale che si giocherà a Nizhny Novgorod. Cavani, riporta la stampa uruguaiana, si è dedicato esclusivamente a ginnastica in palestra e fisioterapia, in attesa che l'edema al gastrocnemio si riassorba. Come regola generale dettata dal ct Tabarez un giocatore reduce da infortunio deve essere al 100% per riprendere a lavorare con i compagni e si deve allenare con loro da almeno 48 ore prima della partita. Per sperare di rivedere Cavani in campo l'Uruguay deve arrivare in semifinale.