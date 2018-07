ROMA, 4 LUG - "Non abbiamo fatto alcuna offerta al giocatore o al Psg". Tramite un comunicato il Real Madrid ha smentito seccamente d'aver offerto un contratto all'attaccante francese Kylian Mbappé, uno dei principali protagonisti del Mondiale in corso in Russia. "E' tutto completamente falso - aggiunge il club spagnolo - e condanniamo la diffusione di questo tipo di informazioni".