Basket: da Giorgetti iridate 3x3

ROMA, 4 LUG - "Una visita di cortesia, un ringraziamento". Il n.1 Federbasket, Gianni Petrucci, descrive l'incontro a Palazzo Chigi tra il sottosegretario con delega allo Sport, Giancarlo Giorgetti, e la nazionale di basket femminile 3x3 laureatasi campione del mondo. "Scherzando ho detto a Giorgetti che siamo stati la prima federazione ad aver vinto un titolo con il nuovo Governo - ha aggiunto Petrucci all'uscita - Se portiamo fortuna? No, di più: siamo seri, un bel gruppo di ragazze. L'importante è che questo Governo abbia creato un sottosegretario con vigilanza sullo sport". Con lui, c'era anche il presidente del Coni, Giovanni Malagò: "Quando entrai al Coni - rivela Petrucci, ex n.1 del Comitato Olimpico- c'era Andreotti al Governo e Giulio Onesti (allora capo dello sport italiano, ndr) mi disse che la forza del Coni è anche quando la vigilanza è affidata direttamente al Governo. Perché il Governo ha nelle mani tutto, il Ministero dello Sport no. Abbiamo ringraziato il nuovo Esecutivo anche per questo".