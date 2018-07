Wimbledon: Federer si sbarazza di Lacko

ROMA, 4 LUG - Roger Federer ha messo a segno 35 punti di fila, con il proprio servizio, nell'incontro vinto sullo slovacco Lukas Lacko (terminato 6-4, 6-4, 6-1), grazie al quale ha conquistato l'accesso al terzo turno di Wimbledon. Il campione in carica del torneo londinese non ha perso un punto sulla propria battuta in tutto il secondo set e ha mantenuto la striscia fino al 30-0 e 4-1 del terzo, quando Lacko ha infilato un rovescio lungo-linea. In totale, l'otto volte campione di Wimbledon ha perso solo nove punti su 61 sul proprio servizio e ha 'brekkato' Lacko cinque volte. Il tutto in 1h30' di gioco.