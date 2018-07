Roma: amichevoli con Latina e Avellino

ROMA, 4 LUG - Vacanze agli sgoccioli per la Roma. Lunedì partirà il lavoro della squadra squadra di Eusebio Di Francesco in vista della stagione 2018/19. Il ritiro dei giallorossi si svolgerà nel centro sportivo di Trigoria e durerà fino a venerdì 20 luglio. Saranno due le amichevoli che la Roma disputerà in questa fase di precampionato. La prima uscita stagionale sarà a Latina, sabato 14 luglio, contro i padroni di casa; il secondo appuntamento sarà ancora a pochi chilometri dalla Capitale, a Frosinone, dove il 20 luglio si giocherà un'amichevole contro l'Avellino, evento conclusivo del ritiro, prima della partenza per il tour negli Stati Uniti.