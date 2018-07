Nuoto: Tricolori acque libere, primi ori

GENOVA, 4 LUG - Sono Mario Sanzullo e Giulia Gabrielleschi i nuovi campioni italiani di nuoto in acque libere nella 10 km. Vincendo le gare dei Tricolori svoltesi nelle acque del golfo di Sturla a Genova hanno anche conquistato la qualificazione per gli Europei di Glasgow. Sanzullo, poliziotto napoletano, ha vinto in 2 ore 00'19'' con un vantaggio di 2 secondi e otto decimi su Andrea Manzi, anche lui poliziotto, terzo a 6 secondi Matteo Furlan della Marina Militare. "Sono supercontento, è una tappa di passaggio verso Glasgow dove cercherò di fare il meglio - ha commentato Sanzullo -. La gara? Molto lenta per 5 km, abbiamo forzato solo negli ultimi 2500 metri". Tra le donne vittoria allo sprint per un'altra rappresentante delle Fiamme Oro, Giulia Gabrielleschi, che ha battuto per un solo decimo Martina De Memme. Terza a 4 decimi Arianna Bridi. "Al terzo giro ho provato ad aprirmi un varco, ma visto che non ci riuscivo ho dovuto faticare fino alla fine per vincere" è stato il commento della neocampionessa d'Italia.