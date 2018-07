Di Maio: Universiadi ok se c'è l'accordo

CASAL DI PRINCIPE (CASERTA), 4 LUG - "Il tema non è fare o meno il villaggio nella Mostra d'Oltremare o sulle navi, il tema è che le Universiadi, che per me restano una opportunità, si faranno solo se si mettono tutti d'accordo". Lo ha detto il vicepremier Luigi Di Maio, nel corso della conferenza stampa di presentazione del decreto 'Terra dei fuochi', tenutasi all'interno di Casa don Diana, a Casal di Principe (Caserta). "Saranno decisivi i prossimi dieci giorni - ha proseguito Di Maio - l'incontro di ieri è stato positivo e mi sembra che ci sia la volontà di andare tutti in un'unica direzione. Naturalmente occorrerà anche definire tempi certi".