Olimpiadi'26: A.Fontana, noi competitivi

MILANO, 4 LUG - Al presidente del Coni, Giovanni Malagò, "abbiamo illustrato le ragioni per cui riteniamo che la candidatura di Milano e della Lombardia sia la migliore". Lo ha sottolineato il presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana, al termine dell'incontro che si è tenuto a Palazzo Lombardia con il numero uno dello sport italiano e il sindaco di Milano, Beppe Sala. Secondo Fontana, la candidatura milanese-lombarda sarebbe competitiva anche per i costi. "Dal punto di vista degli impianti riusciremo a essere molto poco costosi - ha concluso - proprio perché utilizzeremo per bob e slittino gli impianti di Sankt Moritz".