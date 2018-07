Atalanta: Percassi, piedi per terra

BERGAMO, 4 LUG - "Volevo ringraziarvi per la passata stagione: siete stati fantastici. La vostra passione per noi è una spinta grandissima, è bellissimo essere qui stasera". È l'allenatore Gian Piero Gasperini, durante la presentazione dei giocatori in occasione del saluto dell'Atalanta ai tifosi nello stadio di Bergamo prima della partenza per il ritiro in Valseriana, ad aprire la serie di dichiarazioni dal campo, direttamente dal microfono dello speaker. Davanti a circa 7 mila spettatori, distribuiti tra la curva Nord e la Tribuna Ubi, è intervenuto anche il presidente Antonio Percassi: "Ripartiamo coi piedi per terra, il primo obiettivo è mantenere la categoria. Tutto quello che viene di più è fantastico - ha affermato, tra gli applausi del pubblico -. In Italia, come in Europa, abbiamo visto il vero muro, quello nerazzurro. Giovedì i ragazzi e l'allenatore ricominciano a lavorare: la cosa più bella è che siamo e sono tutti atalantini. Il nostro segreto è tutto qui".