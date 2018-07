Golf, Trump si complimenta con star Pga

ROMA, 05 LUG - Donald Trump elogia i professionisti del PGA Tour: "Sono giocatori e uomini dall'incredibile talento, con qualità eccezionali a livello fisico e mentale". Il presidente degli Stati Uniti, grande appassionato di golf, nel discorso effettuato al Greenbrier Resort, teatro del torneo del PGA Tour che scatterà oggi e si concluderà domenica 8 luglio, oltre ad aver ringraziato gli uomini e le donne delle forze armate per i loro sacrifici, ha voluto omaggiare diversi big statunitensi che prenderanno parte all'evento. Da Bubba Watson e John Daly passando Keegan Bradley e Phil Mickelson, "un giocatore che ammiro molto. In questi giorni sarò impegnato alla Casa Bianca ma farò di tutto per guardare, almeno dalla televisione, il torneo. Vorrei giocare al livello di questi campioni".