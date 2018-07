Olimpiadi 2026, Zaia 'difendo Cortina'

BRUXELLES, 5 LUG - "Difendo l'hub per gli sport invernali più grande a livello europeo. Difendo Cortina, le Dolomiti patrimonio dell'umanità e le Olimpiadi 'low cost' che valorizzano la montagna vera e non hanno bisogno di portare la neve con i camion". Così il presidente della Regione del Veneto, Luca Zaia, commentando la candidatura di Cortina per ospitare le Olimpiadi invernali del 2026. Quella di Cortina sarebbe "un'Olimpiade che lascia sicuramente delle ricadute dirette da subito sul territorio, ma anche un abbrivio negli anni successivi, visto che a Cortina, nelle Dolomiti, a Trento e a Bolzano si vive di sport invernali", aggiunge Zaia a margine della plenaria del Comitato Ue delle Regioni.