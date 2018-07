Wimbledon: Fabbiano al 3/o turno

ROMA, 5 LUG - Thomas Fabbiano approda al terzo turno di Wimbledon grazie al successo sullo svizzero Stan Wawrinka per 7-6 (9-7) 6-3 7-6 (8-6). Il match era stato interrotto ieri sera per pioggia sul 5-5 del terzo set. E' andata male invece ad altri due azzurri: Andreas Seppi è stato battuto dal sudafricano Kevin Anderson per 6-3 6-7 (5-7) 6-3 6-4 - anche questo match era stato interrotto ieri sera per pioggia - mentre Matteo Berrettini è stato eliminato dal francese Gilles Simon che si è imposto per 6-3 7-6 (7-4) 6-2.