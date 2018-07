Calcio Catania, è fatta con Sottil: firmata l'intesa

In mattinata l'incontro, in pochi minuti la firma sul contratto triennale. Il Catania ha annunciato Andrea Sottil, nuova guida dei rossazzurri. Sostituisce Cristiano Lucarelli che ieri aveva sciolto l'accordo con la società siciliana e dovrebbe accordarsi con il Livorno, atteso dal presidente Spinelli che aveva anche sentito cautelativamente Roberto Breda, altro ex giocatore del Catania.

Sottil torna al Massimino dopo aver conquistato la B con i livornesi e dopo aver indossato la casacca della squadra del patron Pulvirenti dal 2005 al 2008 per un totale di 66 partite. Nella prima stagione è stato protagonista della promozione in Serie A, poi ha giocato lottando per la salvezza.

Da allenatore ha guidato il Siracusa gestendo stagioni di grande livello, prima ancora è stato la guida di una Paganese condotta alla salvezza dopo essere subentrato in corsa. Sottil si è stabilito in Sicilia, scegliendo Siracusa come residenza. Quella di Catania è una scelta di vita, ma anche un progetto a lunga scadenza visto il triennale. Domani alle 12, Sottil sarà presentato a Torre del Grifo.