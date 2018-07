Motonautica: Stresa ricorda Anna Magnani

ROMA, 5 LUG - Stresa si prepara ad accogliere la seconda tappa del Campionato Mondiale Uim Xcat. Il ritorno della Motonautica ha risvegliato curiosità ed interessi dando vita ad un ricco e variegato programma d'iniziative dal cinema allo sport e al life style. Già da domani sarà aperto il museo dove oltre alle particolarità della motonautica si potranno ammirare alcuni quadri, foto, vestiti di Anna Magnani. Poi i piloti daranno il via ad un prologo originale ai Mondiali di Calcio Russia 2018 giocando in anticipo le sfide dei quarti di finale gareggiando in un torneo di calcio balilla dando continuità al progetto "Dalla Scuola allo stadio", nato quest'anno all'insegna del Fair Play in occasione di Sampdoria Cagliari. Dopo la pole position la giornata si concluderà con il "Premio Regina Palace Hotel - Anna Magnani - per i 110 dalla nascita" della grande attrice romana che a Stresa ha preso parte ad uno dei suoi tantissimi film, "Il fiore sotto gli occhi". Data il "1908" che coincide con la nascita dell'hotel stresiano