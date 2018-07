Universiadi: Cantone, rifarsi all'Expo

NAPOLI, 6 LUG - Cita l'esempio positivo di Expo "dove mai ho assistito a un contrasto tra sindaco di Milano e presidente della Regione" il presidente dell'Anac, Raffaele Cantone, per tracciare l'unica strada possibile per non dover rinunciare alle Universiadi a Napoli, "la sinergia tra le istituzioni". "Expo - ha alla commissione Universiadi del consiglio comunale - era qualcosa di molto piu' complicato, si trattava di costruire una cittadella visitata da tanti Capi di Stato. Lo si e' potuto fare grazie alla collaborazione istituzionale che ci fu a tutti i livelli e mai ho assistito in quella sede a un contrasto tra Regione e Comune sebbene fossero espressione di parti politiche di diverso colore". "Il risultato - il suo monito - ci sara' solo con la sinergia istituzionale a tutti i livelli e senza polemiche.